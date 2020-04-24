Житель Сумщини порушив самоізоляцію і заразив десятки людей коронавірусом

У Сумській області чоловік, який прибув з-за кордону, заразив коронавірусом 24 людини.

Він проігнорував обов’язкову самоізоляцію, повідомив заступник директора Сумського обласного лабораторного центру Михайло Мацюк.

– Людина з’їздила за кордон, відпочила, і знаючи, що він повинен бути 14 днів на самоізоляції, вирішив все-таки відвідати своїх рідних. У результаті ми отримали шість сімейних вогнищ, в яких захворіло 24 людини і одна померла, – розповів Мацюк.

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У той же час він сказав, що у нього немає морального права звинувачувати цю людину.

– Я б не сказав, що це було свідомо, бо це було в той період, коли у нас ще не було ситуації в Чернівцях. Карантинні заходи на території України ще не були введені, тому у мене немає морального права звинувачувати людину. Також довести це дуже складно, – зауважив Мацюк.

За фактом поліція проводить перевірку.

Нагадаємо, у Сумах в приймальному відділенні обласної лікарні померла 79-річна жінка, яка мала високу температуру та цукровий діабет.

Бригада медиків швидкої допомоги намагалася передати жінку до кількох лікарень, проте жоден медзаклад не хотів приймати пенсіонерку.

Джерело: Сумська ОДА