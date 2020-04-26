В результате урагана в Закарпатской области по состоянию на 17.15 25 апреля обесточены 11 населенных пунктов.

В частности, в Хустском районе — 3 полностью, 1 частично, в Береговском — 4 полностью, 1 частично, в Виноградовском — 1 полностью и в Великоберезнянском — 1 частично.

На местах над восстановлением электроснабжения работают бригады РЭС.

По данным ГСЧС, ветер повалил 8 деревьев на дороги в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и в Мукачево.

Среди людей пострадавших нет.

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В то же время Закарпатская ОГА сообщает о десятках поваленных деревьев и сорванных крышах.

В частности, по ее данным, ветер снес 300 кв. м кровли Иршавской районной больницы, а также 120 кв. м — из здания архива Иршавской РГА. Также повреждены крыши школ в четырех селах.

Власти обещают выделить средства на ремонт кровли больницы.



















Ураган на Закарпатье обесточил 11 сел, повалены десятки деревьев, сорваны крыши / 5 фотографий

Напомним, в Закарпатской области 25 апреля, несмотря на плюсовую погоду, пошел снег.

Фото: Закарпатська ОДА