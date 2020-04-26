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Факти / Надзвичайні події

Буревій на Закарпатті знеструмив 11 сіл, повалено десятки дерев, зірвано дахи

Внаслідок буревію у Закарпатській області станом на 17.15 25 квітня знеструмлено 11 населених пунктів.

Зокрема, у Хустському районі – 3 повністю, 1 частково, у Берегівському – 4 повністю, 1 частково, у Виноградівському – 1 повністю та у Великоберезнянському – 1 частково.

На місцях над відновленням електропостачання працюють бригади РЕМ.

За даними ДСНС, вітер повалив 8 дерев на дороги у Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та в Мукачеві.

Серед людей пострадалих немає.

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Водночас Закарпатська ОДА повідомляє про десятки повалених дерев та зірвані дахи.

Зокрема, за її даними, вітер зніс 300 кв. м покрівлі Іршавської районної лікарні, а також 120 кв. м – з будівлі архіву Іршавської РДА. Також пошкоджено дахи шкіл у чотирьох селах.

Влада обіцяє виділити кошти на ремонт покрівлі лікарні.

  • Буревій на Закарпатті
  • Буревій на Закарпатті
  • Буревій на Закарпатті
  • Буревій на Закарпатті
  • Буревій на Закарпатті
  • Буревій на Закарпатті
  • Буревій на Закарпатті
  • Буревій на Закарпатті
  • Буревій на Закарпатті
  • Буревій на Закарпатті
Буревій на Закарпатті знеструмив 11 сіл, повалено десятки дерев, зірвано дахи / 5 фотографий

Нагадаємо, у Закарпатській області 25 квітня, незважаючи на плюсову погоду, пішов сніг.

Фото: Закарпатська ОДА

Джерело: ДСНС

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