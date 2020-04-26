Буревій на Закарпатті знеструмив 11 сіл, повалено десятки дерев, зірвано дахи

Внаслідок буревію у Закарпатській області станом на 17.15 25 квітня знеструмлено 11 населених пунктів.
Зокрема, у Хустському районі – 3 повністю, 1 частково, у Берегівському – 4 повністю, 1 частково, у Виноградівському – 1 повністю та у Великоберезнянському – 1 частково.
На місцях над відновленням електропостачання працюють бригади РЕМ.
За даними ДСНС, вітер повалив 8 дерев на дороги у Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та в Мукачеві.
Серед людей пострадалих немає.
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Водночас Закарпатська ОДА повідомляє про десятки повалених дерев та зірвані дахи.
Зокрема, за її даними, вітер зніс 300 кв. м покрівлі Іршавської районної лікарні, а також 120 кв. м – з будівлі архіву Іршавської РДА. Також пошкоджено дахи шкіл у чотирьох селах.
Влада обіцяє виділити кошти на ремонт покрівлі лікарні.
Нагадаємо, у Закарпатській області 25 квітня, незважаючи на плюсову погоду, пішов сніг.
Фото: Закарпатська ОДА