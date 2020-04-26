Во Львовской области сгорел грузовик Минобороны, один человек умер

26 апреля в городе Судовая Вишня Львовской области горел грузовой автомобиль Министерства обороны Украины. Во время пожара один человек погиб, еще один — получил 60% ожогов тела.

О чрезвычайной ситуации на улице Станционная, на грузовой платформе возле железнодорожного вокзала, стало известно в 2.45. На момент прибытия пожарных в огне был ЗИЛ 131. Во время ликвидации пожара внутри автомобиля спасатели нашли тело мужчины.

Кроме того, на месте пожара обнаружили пострадавшего: 53-летний мужчина получил ожоги тела, туловища, лица и рук 2-3 степени.

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Пожарные ликвидировали пожар в 3.24. ЗИЛ 131 сгорел дотла, но от огня удалось спасти два соседних авто. Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания.

Напомним, ранее в ГСЧС рассказали о ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области.