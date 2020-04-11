Ляшко рассказал, что государство делает для уменьшения дефицита медицинских масок

В Украине запрещен экспорт средств индивидуальной защиты для уменьшения их дефицита внутри страны.

Об этом на брифинге Минздрава сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что после принятия этого решения рынок поддержал украинский производитель.

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— Государством запрещен экспорт масок, респираторов, защитных костюмов и халатов, которыми пользуются медработники. Это позволило наполнить рынок отечественным производителем.

Также Ляшко отметил, что запрет не касается импортных закупок.

— Осуществляются меры для закупки хирургических масок из-за рубежа. Государственный бюджет выделил средства на закупки средств индивидуальной защиты.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 11 апреля, в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 308 новых случаев.