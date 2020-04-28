У Кропивницькому силовики СБУ блокували реалізацію за кордон партії захисних протиепідемічних засобів, експорт яких заборонений Кабміном.

Житель обласного центру планував налагодження тіньової схеми продажу захисних масок до країн Північної Америки та ЄС.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

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Планував продавати за кордон: у Кропивницькому викрили контрабанду масок / 4 фотографии

– Своїх клієнтів затриманий підшукував на спеціалізованих інтернет-платформах і пропонував замовникам одержувати відправлення через міжнародні поштові сервіси. Для приховування протиправної діяльності ділок вносив до поштової декларації неправдиві відомості щодо відправника та вмісту поштового відправлення, – йдеться у заяві спецслужби.

Силовики відомства зафіксували три спроби продажу захисних масок: зловмисник планував експортувати ще понад 10 тис. засобів індивідуального захисту.

– Під час огляду на митному посту Спеціалізований Київської митниці чергової бандеролі було виявлено 3 тис. медичних масок, які ділок планував продати зарубіжним клієнтам за $3 тис., – додали у прес-службі.

Нагадаємо, на одному з брифінгів МОЗ Віктор Ляшко розповів, що держава робить для зменшення дефіциту медичних масок. За його словами, для цього спільно з Кабміном було заборонено експорт будь-яких захисних засобів на час карантину.