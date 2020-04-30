Не лізьте, чужа сім’я – загадка! У суді зняли жінку, яка відрізала голову доньці

У мережі з’явилося відео з суду над жінкою, яка відрізала голову рідній доньці та ходила з нею вулицями Харкова.

На кадрах видно, як підсудна під час обрання їй запобіжного заходу кричить на суддю та журналістів.

– Її звуть Тетяна Пьянова. Більше 20 разів вдарила дочку ножем, – повідомляє Police Control Ukraine.

Журналістам жінка відмовилася розкрити причини свого вчинку.

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– Не лізьте у чужу родину! Чужа сім’я – загадка! Я ж у вашу не лізу. Як так вийшло? Я ж не питаю, а як ти така вийшла! І донька у мене, до речі, не Крістіна, а Єва, – сказала вона.

Нагадаємо, близько 6.00 30 квітня у Харкові правоохоронці затримали жінку, яка йшла вулицею без одягу, а в руках у неї був ніж і пакет з головою дитини.