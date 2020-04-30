Перестали боятися коронавірусу: як люди самостійно виходять з карантину

В Україні потепліло і люди масово вийшли гуляти у парки та сквери, ігноруючи карантинні обмеження.

У столичному парку Кіото карантином навіть не пахне. Пригріло сонце, розцвіли сакури і українці забули про маски та дистанцію.

Чого тільки не вигадують люди, аби вийти на вулицю під час затяжного карантину: іспанці, наприклад, орендують чужих собак і навіть великі наплічники служби доставки. В Україні теж вистачає фантазі: мешканець Дніпра вивів на прогулянку курку на повідку.

На Рівненщині, у селищі Зарічному юнаки грають у футбол.

Читайте: Кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 26 тис. за тиждень

Нині дороги столиці вже скували затори. Черги до магазинів ще є, зате вщух ажіотаж навколо туалетного паперу та гречки. Дехто з покупців вже й маску надягати забуває.

А от у гідропарку досі відчувається суворий карантин. Поліцейські кордони не знімали, бо спортсмени вперто рвуться на літні майданчики.

Нагадаємо, виконком Черкаської міської ради вирішив пом’якшити карантин з 1 травня через численні звернення представників бізнесу, які опинилися на межі виживання. Водночас це можливо лише за умови жорсткого дотримання протиепідемічних заходів.