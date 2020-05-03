У Києві та області до кінця доби 3 травня оголошено штормове попередження.
– За інформацією Укргідрометцентру, у Києві та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця дня 3 травня місцями град та шквали 15-20 м/с, – йдеться у повідомленні.
У КМДА нагадали основні правила безпеки під час сильного вітру:
- усі вікна треба закрити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти;
- якщо опинилися на вулиці, треба триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.
Раніше повідомлялося, що погода на травневі свята в Україні буде дощовою, в більшості регіонів можливі грози.