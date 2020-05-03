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Факти / Надзвичайні події

Град та шквали: штормове попередження у Києві та області

У Києві та області до кінця доби 3 травня оголошено штормове попередження.

– За інформацією Укргідрометцентру, у Києві та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця дня 3 травня місцями град та шквали 15-20 м/с, – йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали основні правила безпеки під час сильного вітру:

  • усі вікна треба закрити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти;
  • якщо опинилися на вулиці, треба триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Раніше повідомлялося, що погода на травневі свята в Україні буде дощовою, в більшості регіонів можливі грози.

Джерела: ДСНС, КМДА

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