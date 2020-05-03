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Факты / Происшествия

На Полтавщине легковушка не разминулась с грузовиком — погибли два человека

В Полтавской области в городе Кременчуг на улице Вадима Пугачева произошло ДТП.

В результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека.

Установлено, что Chevrolet Epica столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF, после чего загорелся.

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Погибли 57-летний водитель легковушки и 40-летняя женщина.

Ранее Факты ICTV писали, что на Дарницкой площади в Киеве произошло ДТП при участии автомобиля Skoda.

Источник: Нацполиция

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