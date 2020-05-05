В Бердянске мужчина убил пенсионерку, а тело спрятал в холодильнике

В холодильнике на крыше пристройки к девятиэтажному дому в Бердянске 4 мая нашли тело женщины, 1952 года рождения. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате полученных телесных повреждений.

Правоохранители за несколько часов установили личность подозреваемого в убийстве – это ранее судимый уроженец Черкасской области, 1985 года рождения. 35-летний злоумышленник арендовал квартиру вместе с 68-летней потерпевшей.

Выяснилось, что в конце апреля они вместе употребляли спиртные напитки, между ними возникла ссора, во время которой мужчина избил пенсионерку.

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От полученных травм 2 мая потерпевшая скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал труп в холодильнике на крыше пристройки многоэтажного дома.

5 мая мужчине сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч.1 ст.115 УКУ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 30 апреля в Харькове правоохранители задержали женщину, которая шла по улице без одежды, а в руках у нее был нож и пакет с головой ребенка.