У Бердянську чоловік вбив пенсіонерку, а тіло сховав у холодильнику

У холодильнику на даху прибудови до дев’ятиповерхового будинку в Бердянську 4 травня знайшли тіло жінки, 1952 року народження. Експертиза показала, що смерть настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

Правоохоронці за кілька годин встановили особу підозрюваного у вбивстві – це раніше судимий уродженець Черкаської області, 1985 року народження. 35-річний зловмисник орендував квартиру спільно з 68-річною потерпілою.

З’ясувалося, що наприкінці квітня вони разом вживали спиртні напої, між ними виникла сварка, під час якої чоловік побив пенсіонерку.

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Від отриманих травм 2 травня потерпіла померла. Щоб приховати сліди злочину, він сховав труп у холодильнику на даху прибудови багатоповерхового будинку.

5 травня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства (ч.1 ст.115 ККУ). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 30 квітня у Харкові правоохоронці затримали жінку, яка йшла вулицею без одягу, а в руках у неї був ніж і пакет з головою дитини.