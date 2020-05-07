Голова мужчины в Днепре: полиция просит помочь в установлении личности

Полиция Киева обращается с просьбой о помощи в установлении личности мужчины, голову которого еще 1 февраля выловил в заливе Собачье устье на Оболони местный рыбак.

Тогда правоохранители обнаружили еще некоторые фрагменты тела. ДНК-экспертиза показала, что они принадлежат одному человеку.

В полиции сделали портрет погибшего, который возможно поможет в установлении личности.

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Его приметы: на вид 60-70 лет, рост 153-160 см, лицо овальное, волосы короткие прямые светлые с проседью и лобным облысением, выступающий подбородок.

В случае, если кто-то узнал мужчину, просьба сообщить по телефонам: (093) 494-11-94, (067) 976-39-20 или на спецлинию 102.

Напомним, 1 февраля в Оболонском районе Киева рыбаки выловили пакет с человеческой головой внутри.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство.