На Соломенке сразу шесть автомобилей попали в аварию

В Киеве на Соломенской площади шесть легковых автомобилей попали в ДРП.
Авария произошла на повороте в левом крайнем ряду перед светофором.
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Есть ли пострадавшие в ДТП неизвестно.
В комментариях предполагают, что авария произошла из-за мокрой дороги и несоблюдение дистанции.
Как писали Факты ICTV, в Софийском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.
За селом Каменка столкнулись легковой автомобиль Mazda 3 и грузовик МАN. В результате аварии погибли два человека — 30-летний водитель и 18-летняя пассажирка Mazda.
Тела погибших спасатели достали из авто с помощью специнструмента.