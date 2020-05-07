На Соломенке сразу шесть автомобилей попали в аварию

В Киеве на Соломенской площади шесть легковых автомобилей попали в ДРП.

Авария произошла на повороте в левом крайнем ряду перед светофором.

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Есть ли пострадавшие в ДТП неизвестно.

В комментариях предполагают, что авария произошла из-за мокрой дороги и несоблюдение дистанции.

Как писали Факты ICTV, в Софийском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

За селом Каменка столкнулись легковой автомобиль Mazda 3 и грузовик МАN. В результате аварии погибли два человека — 30-летний водитель и 18-летняя пассажирка Mazda.

Тела погибших спасатели достали из авто с помощью специнструмента.