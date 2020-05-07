На Солом‘янці одразу шість автівок потрапили в аварію

У Києві на Солом‘янській площі шість легкових автівок потрапили у ДРП.

Аварія трапилась на повороті у лівому крайньому ряді перед світлофором.

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Чи є постраждалі у ДТП невідомо.

У коментарях припускають, що аварія трапилась через мокру дорогу та недотримання дистанції.

Як писали Факти ICTV, у Софіївському районі Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП.

За селом Кам’янка зіткнулися легковий автомобіль Mazda 3 та вантажівка МАN. Внаслідок аварії загинули двоє людей – 30-річний водій та 18-річна пасажирка Mazda.

Тіла загиблих рятувальники дістали з авто за допомогою спецінструменту.