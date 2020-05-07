На Солом‘янці одразу шість автівок потрапили в аварію

У Києві на Солом‘янській площі шість легкових автівок потрапили у ДРП.
Аварія трапилась на повороті у лівому крайньому ряді перед світлофором.
Читайте: Швидка допомога протаранила мікроавтобус: двоє фельдшерів в лікарні
Чи є постраждалі у ДТП невідомо.
У коментарях припускають, що аварія трапилась через мокру дорогу та недотримання дистанції.
Як писали Факти ICTV, у Софіївському районі Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП.
За селом Кам’янка зіткнулися легковий автомобіль Mazda 3 та вантажівка МАN. Внаслідок аварії загинули двоє людей – 30-річний водій та 18-річна пасажирка Mazda.
Тіла загиблих рятувальники дістали з авто за допомогою спецінструменту.