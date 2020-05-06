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Факты / Происшествия

В Киеве разоблачили преступную банду, которую возглавляли правоохранители

Двое сотрудников Национальной полиции Украины и один сотрудник Службы безопасности Украины входили в состав преступной группировки, где похищали людей, а затем требовали у них крупные суммы денег.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Кроме трех правоохранителей, в состав банды входили еще двое мужчин.

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  • В Киеве разоблачили преступную банду, которую возглавляли правоохранители
  • В Киеве разоблачили преступную банду, которую возглавляли правоохранители
  • В Киеве разоблачили преступную банду, которую возглавляли правоохранители
  • В Киеве разоблачили преступную банду, которую возглавляли правоохранители
  • В Киеве разоблачили преступную банду, которую возглавляли правоохранители
  • В Киеве разоблачили преступную банду, которую возглавляли правоохранители
  • В Киеве разоблачили преступную банду, которую возглавляли правоохранители
  • В Киеве разоблачили преступную банду, которую возглавляли правоохранители
  • В Киеве разоблачили преступную банду, которую возглавляли правоохранители
  • В Киеве разоблачили преступную банду, которую возглавляли правоохранители
В Киеве разоблачили преступную банду, которую возглавляли правоохранители / 5 фотографий

 

— Двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим соратникам, которые, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали будущих потерпевших, изучали их образ жизни и похищали с целью принуждения отдать денежные средства. После похищения они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и, угрожая оружием и применяя физическую силу, требовали и заставляли жертв отдавать все деньги.

В настоящее время известно о завладении денежными средствами на общую сумму $175 тыс, — заявили в Офисе генпрокурора.

Всем пятерым участникам банды сообщено о подозрении по фактам бандитизма, похищение человека и вымогательство (ст.257, ч.3 ст.146, ч.4 ст.189 УК Украины).

Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве директор частной фирмы “наварил” 16,5 млн грн на поставках медоборудования в столичные больницы.

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