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Факты / Происшествия

Обманули государство на 28 млн грн: в Харьковском горсовете проходят обыски

Представители правоохранительных органов пришли с обысками в здание Харьковского горсовета.

Обыски проводятся в департаментах Харьковского городского совета, а также по месту жительства их руководителей.

Следственные действия связаны с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при выполнении работ по освещению в Харькове по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн.

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Всего в этом уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны.

Сейчас о подозрении никому не сообщали, досудебное расследование продолжается.

  • Обманули государство на 28 млн грн: в Харьковском горсовете проходят обыски
  • Обманули государство на 28 млн грн: в Харьковском горсовете проходят обыски
  • Обманули государство на 28 млн грн: в Харьковском горсовете проходят обыски
  • Обманули государство на 28 млн грн: в Харьковском горсовете проходят обыски
  • Обманули государство на 28 млн грн: в Харьковском горсовете проходят обыски
  • Обманули государство на 28 млн грн: в Харьковском горсовете проходят обыски
Обманули государство на 28 млн грн: в Харьковском горсовете проходят обыски / 3 фотографии

 

Ранее силовики СБУ провели обыски в квартире Сергея Верланова — бывшего главы Государственной налоговой службы.

Источник: прокуратура Харьковской области

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