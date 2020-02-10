Обыски в Николаевской ОГА провели по делу о присвоении 157 га лимана

10 февраля оперативники Нацполиции и СБУ провели обыски в Николаевской областной госадминистрации.

Следственные действия проходили при содействии Офиса Генпрокурора.

По словам пресс-службы Офиса, целью обысков было выявление новых обстоятельств уголовного производства.

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Дело было открыто еще 2015 по факту незаконного завладения земельным участком площадью 157 га водного фонда, что является частью акватории Днепро-Бугского лимана.

– Должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, принимая спорный распоряжение о водных объектов общегосударственного значения, вышли за пределы своих полномочий, и признала недействительным соответствующий договор аренды. Право на распоряжение такими земельными участками является исключительной компетенцией Кабинета Министров Украины, – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Имена чиновников в прокуратуре не объявляют.

К слову, Факты ICTV уже писали, что в декабре прошлого года в Николаевской ОГА уже проводились обыски. Тогда по постановлению суда проверяли данные о работе департамента ЖКХ с подрядчиками в 2017-2018 годах.