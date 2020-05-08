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Факты / Происшествия

Нашли забитой до смерти в постели. В Малине за убийство матери задержали мужчину

В городе Малин Житомирской области замучили до смерти 83-летнюю женщину. Ее тело нашла в постели соседка.

Женщина погибла от травм, полученных в результате избиения. По подозрению в их нанесении следователи задержали ее 50-летнего сына.

Полицейские восстановили события последнего дня женщины.

— С мужчиной не удалось сразу поговорить, потому что был пьян. Во время освидетельствования у него было зафиксировано 3,21 промилле алкоголя в крови, — глава полиции Малина Михаил Старовойт.

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Подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности и очередное обвинение к нему сейчас рассматривает суд.

Напомним, суд Харькова признал виновными отца и сына в убийстве экс-милиционера и приговорил их к 15 годам лишения свободы.

Отец также был признан виновным в незаконном хранении патронов.

Источник: МВД

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