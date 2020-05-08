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Факти / Надзвичайні події

Знайшли забитою до смерті у ліжку. У Малині за вбивство матері затримали чоловіка

У місті Малин на Житомирщині закатували до смерті 83-річну жінку. Її тіло знайшла у ліжку сусідка.

Жінка загинула від травм, отриманих в результаті побиття. За підозрою в їх нанесенні слідчі затримали її 50-річного сина.

Поліцейські відновили події останнього дня пенсіонерки.

– Із чоловіком не вдалося відразу поговорити, бо був п’яний. Під час освідування у нього було зафіксовано 3,21 проміле алкоголю в крові, – розповів начальник поліції Малина Михайло Старовойт.

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Підозрюваний неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і чергове обвинувачення щодо нього нині розглядає суд.

Нагадаємо, суд Харкова визнав винними батька і сина у вбивстві екс-міліціонера і засудив їх до 15 років позбавлення волі.

Батько також був визнаний винним у незаконному зберіганні патронів.

Джерело: МВС

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