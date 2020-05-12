У Харкові дерево впало на двох чоловіків, одного забрала швидка

У центрі Харкова, на вулиці Чернишевській, 37, дерево впало на двох перехожих. Одного з постраждалих – 50-річного чоловіка – витягли очевидці.

Його забрала швидка. За інформацією директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, у чоловіка легкі травми: забої тім’яної області та грудної клітини, а також черепно-мозкова травма, але під питанням.

Другий потерпілий – хлопець років 18 – від госпіталізації відмовився.

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Внаслідок падіння дерева також постраждав фасад старого будинку та автомобіль таксі.

Нагадаємо, наприкінці квітня на Закарпатті буревій повиривав із корінням дерева, пошкодив дахи майже сотні будинків.

Джерело: Kharkiv Today