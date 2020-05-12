В Киеве два парня избили водителя скорой и повредили служебный автомобиль

В Киеве сообщили о подозрении двум парням в том, что они избили водителя скорой помощи пока он ждал бригаду врачей.

Инцидент произошел в ночь на 11 мая возле жилого дома на проспекте Романа Шухевича.

Бригада врачей приехала по вызову, а пока врачи поднялись к больному, водитель ждал их в машине у подъезда.

— В это время двое парней беспричинно провоцировали конфликт с водителем, после чего ударили его несколько раз в голову и повредили служебный автомобиль, — отмечают правоохранители.

На место происшествия приехали полицейские, которые задержали нападавших.

— На место происшествия сразу были вызваны полицейские, которые и задержали хулиганов. Ими оказались двое местных жителей, 1994 и 2000 года рождения, — передает пресс-служба.

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Теперь им сообщили о подозрении по факту хулиганства. Если их вину докажут, им грозит до пяти лет ограничение свободы или лишение свободы до четырех лет.

Также в суд направили ходатайство об избрании меры пресечения, а именно содержание под стражей.

Ранее под Николаевом полиция нашла мертвым 61-летнего мужчину, тело которого закопали в саду.

Источник: Прокуратура Киева