У Києві два хлопці побили водія швидкої і пошкодили службове авто

У Києві повідомили про підозру двом хлопцям у тому, що вони побили водія швидкої допомоги поки він чекав на бригаду лікарів.

Інцидент стався в ніч на 11 травня біля житлового будинку на проспекті Романа Шухевича.

Бригада лікарів приїхала на виклик, а поки лікарі піднялись до хворого, водій чекав їх в авто біля під’їзду.

– У цей час двоє хлопців безпричинно провокували конфлікт із водієм, після чого вдарили його декілька разів у голову та пошкодили службовий автомобіль, – зазначають правоохоронці.

На місце події приїхали поліцейські, які затримали нападників.

– На місце події одразу були викликані поліцейські, які й затримали хуліганів. Ними виявилися двоє місцевих мешканців, 1994 та 2000 року народження, — передає прес-служба.

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Наразі їм повідомили про підозру за фактом хуліганства. Якщо їхню вину доведуть, хлопцям загрожує до п’яти років обмеження волі чи позбавлення волі до чотирьох років.

Також до суду скерували клопотання про обрання запобіжного заходу, а саме тримання під вартою.

Раніше під Миколаєвом поліція знайшла мертвим 61-річного чоловіка, тіло якого закопали у саду.

Джерело: Прокуратура Києва