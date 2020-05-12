Заклеїв рот скотчем і зґвалтував: у Харкові іноземець напав на 15-річну дівчину

У Харкові затримали чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 15-річної дівчини.
Дівчина йшла до хлопця, о 22.30 зник зв’язок з нею. Після чого її почали шукати. Потерпіла почула крики, що її шукають, і вирвалася на дорогу. Ґвалтівника розшукували за такими прикметами: не худий, у чорному спортивному одязі, з великим рюкзаком, погано говорить російською мовою. За годину його таки затримали.
Дівчина розповіла, що вона підіймалася сходами вгору до квартири, коли ззаду її схопив хлопець і потягнув у ліс.
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Вона благала, аби нападник забрав гроші та телефон, проте він сказав, що йому нічого не потрібно, заклеїв їй рот скотчем і зґвалтував. Потерпілій вдалося потім вирватися, але її рюкзак залишився в руках нападника.
Відомо, що ґвалтівник іноземець, він приїхав до України 8 місяців тому, навчається в Харківському автомобільно-дорожному інституті. Проживає в гуртожитку.
Ранее Факты ICTV писали, что у Сумській області затримали 25-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дівчинки.
Джерело: ВЕХА Харьков