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Факты / Происшествия

В Киеве возле одного из храмов произошла стрельба — ранен мужчина

В Подольском районе Киева на улице Мостицкой произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.

Пострадавшего доставили в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

По информации полиции, стрельбу устроили на стоянке возле храма.

стрілянина у києві

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Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК Украины — законченное покушение на убийство. Сейчас полиция устанавливает лицо, причастное к совершению преступления.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре подросток открыл огонь из окна ради трансляции в Instagram.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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