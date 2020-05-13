В Подольском районе Киева на улице Мостицкой произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.

Пострадавшего доставили в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

По информации полиции, стрельбу устроили на стоянке возле храма.

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Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК Украины — законченное покушение на убийство. Сейчас полиция устанавливает лицо, причастное к совершению преступления.

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