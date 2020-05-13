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Факти / Надзвичайні події

У Києві біля одного з храмів сталася стрілянина – поранений чоловік

У Подільському районі Києва на вулиці Мостицькій сталася стрілянина, в результаті якої чоловік отримав вогнепальне поранення.

Постраждалого доправили до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.

За інформацією поліції, стрілянину влаштували на стоянці біля храму.

стрілянина у києві

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 КК України – закінчений замах на вбивство. Наразі поліція встановлює особу, причетну до скоєння злочину.

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі підліток відкрив вогонь з вікна заради трансляції в Instagram.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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