стрілянина у києві

У Подільському районі Києва на вулиці Мостицькій сталася стрілянина, в результаті якої чоловік отримав вогнепальне поранення.

Постраждалого доправили до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.

За інформацією поліції, стрілянину влаштували на стоянці біля храму.

Читайте: Стрілянина у Львові: нападники у балаклавах вбили 49-річного чоловіка

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 КК України – закінчений замах на вбивство. Наразі поліція встановлює особу, причетну до скоєння злочину.

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі підліток відкрив вогонь з вікна заради трансляції в Instagram.