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Факты / Происшествия

В России собака принесла на детскую площадку голову мужчины

В России в военном поселке Лупче-Савино-2 Мурманской области собака принесла на детскую площадку мужскую голову.

Погибший вышел из дома 7 мая после ссоры с женой. В этот же день она заявила об исчезновении мужа.

13 мая местный житель увидел возле детской площадки собаку, которая держала в зубах голову.

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Нижнюю часть туловища мужчины и верхнюю одежду нашли в лесополосе возле дома.

По предварительной информации, на теле нашли много рваных ран, также рядом обнаружили много собачьих следов.

Сейчас выясняются все детали происшествия.

Напомним, в Николаевской области убили мужчину, а тело закопали в его же саду.

Источник: Космомольская правда

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