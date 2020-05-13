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Факти / Надзвичайні події

У Росії собака приніс на дитячий майданчик голову чоловіка

У Росії у військовому селищі Лупче-Савіно-2 Мурманської області собака принесла на дитячий майданчик чоловічу голову.

Загиблий вийшов з дому 7 травня після сварки з дружиною. В цей же день вона заявила про зникнення чоловіка.

13 травня місцевий житель побачив біля дитячого майданчика собаку, яка тримала в зубах голову.

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Нижню частину тулуба чоловіка і верхній одяг знайшли в лісосмузі біля будинку.

За попередньою інформацією, на тілі знайшли багато рваних ран, також поруч виявили багато собачих слідів.

Зараз з’ясовуються всі деталі події.

Нагадаємо, у Миколаївської області вбили чоловіка, а тіло закопали у його ж саду.

Джерело: Комсомольска правда

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