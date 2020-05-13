Издевались и снимали на видео: в Харьковской области подростки избили девушку

В Харьковской области семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, на пустыре вблизи поселка Феськи избили 19-летнюю девушку.
Во время избиения ее оскорбляли нецензурной лексикой, а издевательства снимали на мобильный телефон.
Видео выложили в социальной сети, однако позже его удалили.
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Полиция начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 УК Украины — умышленное легкое телесное повреждение.
Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы сроком до 1 года.
Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове иностранец напал на 15-летнюю девушку и изнасиловал ее.