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Факты / Происшествия

Издевались и снимали на видео: в Харьковской области подростки избили девушку

В Харьковской области семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, на пустыре вблизи поселка Феськи избили 19-летнюю девушку.

Во время избиения ее оскорбляли нецензурной лексикой, а издевательства снимали на мобильный телефон.

Видео выложили в социальной сети, однако позже его удалили.

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Полиция начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 УК Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы сроком до 1 года.

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове иностранец напал на 15-летнюю девушку и изнасиловал ее.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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