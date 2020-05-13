Знущалися і знімали на відео: у Харківській області підлітки побили дівчину

У Харківській області семеро осіб, серед яких було двоє неповнолітніх, на пустирі поблизу селища Феськи побили 19-річну дівчину.

Під час побиття її ображали нецензурною лайкою, а знущання знімали на мобільний телефон.

Відео виклали у соціальній мережі, однак пізніше його видалили.

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Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 КК України – умисне легке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи терміном до 200 годин, або виправні роботи терміном до 1 року.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові іноземець напав на 15-річну дівчину і зґвалтував її.