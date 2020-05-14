На Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены

В зоне проведения ООС боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник погиб, получив ранения, не совместимые с жизнью.

Боевики обстреляли позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Обстрелы зафиксировали вблизи Гнутового, Талаковки, Широкиного, Старогнатовки, Крымского, Орехового и Катериновки.

По информации разведки, 13 мая военнослужащие ВСУ ранили трех российских оккупантов.

Ранее Факты ICTV писали, что боевики из гранатомета обстреляли жилой квартал Авдеевки.

Источник: Штаб ООС