Боевики обстреляли Крымское на Донбассе — ранен украинский военный

На Донбассе боевики 12 мая обстреляли Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Во время обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в больницу, где оказали надлежащую медицинскую помощь.

Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

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К слову, за минувшие сутки боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. По информации разведки, 11 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

Ранее Факты ICTV писали, что боевики из гранатомета обстреляли жилой квартал Авдеевки.