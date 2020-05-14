Ночью в Харькове взорвали банкомат, расположеный в мини-маркете на первом этаже многоэтажного жилого дома.

— В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается, — отметили в полиции.

Рядом со взорванным банкоматом были разбросаны кассеты и купюры по 200 грн.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.











В харьковском магазине взорвали банкомат / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что 26 апреля в 3.17 в Харькове взорвался банкомат, расположенный на первом этаже здания. Взрыв вызвало самодельное устройство. К счастью, никто не пострадал.