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Факты / Происшествия

В Харькове взорвался банкомат, полиция устанавливает причины

26 апреля в 3.17 в Харькове на улице Валентиновская, 35/81, взорвался банкомат, расположенный на первом этаже здания.

Взрыв вызвало самодельное устройство. К счастью, никто не пострадал.

— На месте чрезвычайного происшествия работали специалисты взрывотехнического управления, — отчитываются в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

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Сейчас специалисты устанавливают сумму ущерба. В полиции решают вопрос о внесении информации о взрыве в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители разыскивают злоумышленников, причастных к событию.

В Харькове взорвался банкомат, полиция устанавливает причины

Напомним, ранее мы писали, что в Херсонской области во время движения военной техники к месту дислокации загорелся военный автомобиль КрАЗ. В кузове автомобиля были боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв.

Источник: Нацполиция

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