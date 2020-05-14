У Харкові підірвали банкомат

Вночі в Харкові підірвали банкомат, розташований в міні-маркеті на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку.
– В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума завданих збитків встановлюється, – зазначили в поліції.
Поруч з підірваним банкоматом були розкидані касети і купюри у 200 грн.
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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.
Раніше Факти ICTV писали, що 26 квітня о 3.17 у Харкові вибухнув банкомат, розташований на першому поверсі будівлі.
Вибух спричинив саморобний пристрій. На щастя, жодна людина не постраждала.