У Харкові підірвали банкомат

Вночі в Харкові підірвали банкомат, розташований в міні-маркеті на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку.

– В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума завданих збитків встановлюється, – зазначили в поліції.

Поруч з підірваним банкоматом були розкидані касети і купюри у 200 грн.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.











У харківському магазині підірвали банкомат / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що 26 квітня о 3.17 у Харкові вибухнув банкомат, розташований на першому поверсі будівлі.

Вибух спричинив саморобний пристрій. На щастя, жодна людина не постраждала.