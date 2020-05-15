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Факты / Происшествия

Генштаб взялся за расследование гибели бойцов ООС на учениях

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проведет всестороннее расследование гибели двух украинских военных во время тренировок в зоне операции Объединенных сил.

Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

За последний месяц увеличилось количество случаев гибели военных во время учений.

— Мною отдано все необходимые распоряжения для проведения всестороннего расследования, которое должно установить причины и предпосылки трагедии. По результатам которого руководством ВС Украины на своем уровне будут приняты все необходимые решения, — заявил Хомчак.

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На имя министра обороны, верховного главнокомандующего ВСУ будут представлены обоснованные доклады и предложения для принятия ими соответствующих решений.

Во время занятий погибли два спецназовцы — заместитель командира 54-разведбатальйона майор Андрей Суприган и сержант ССО ВСУ Дмитрий Кузьменко. Военные отрабатывали десантирование в воду.

15 апреля во время учений стрельбы из 82-мм миномета погиб 25-летний военный Игорь Вивчаренко.

Напомним, 13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли два военнослужащих.

Источник: Генштаб ВСУ

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