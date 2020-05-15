Генштаб взявся за розслідування загибелі бійців ООС на навчаннях

Генеральний штаб Збройних сил України проведе всебічне розслідування загибелі двох українських військових під час тренувань у зоні операції Об’єднаних сил.

Про це йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

За останній місяць збільшилася кількість випадків загибелі військових під час навчань.

– Мною віддано всі необхідні розпорядження для проведення всебічного розслідування, яке має встановити причини та передумови трагедії. За результатами якого керівництвом ЗС України на своєму рівні будуть прийняті всі необхідні рішення, – заявив Хомчак.

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На ім’я міністра оборони, верховного головнокомандувача ЗСУ будуть представлені обґрунтовані доповіді та пропозиції для прийняття ними відповідних рішень.

Під час занять загинули два спецпризначенці – заступник командира 54-розвідбатальйону майор Андрій Супріган та сержант ССО ЗСУ Дмитро Кузьменко. Військові відпрацьовували десантування у воду.

15 квітня під час навчань стрільби з 82-мм міномета загинув 25-річний військовий Ігор Вівчаренко.

Нагадаємо, 13 травня під час планових занять в районі проведення операції Об’єднаних сил загинуло двоє військовослужбовців.

Джерело: Генштаб ЗСУ