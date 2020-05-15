Непогода в Черкасской области: поваленные деревья заблокировали дороги

Мощный циклон с дождем и сильным порывистым ветром, который прошелся Черкасской областью 14 мая, повалил 12 деревьев.

В нескольких местам поваленные деревья перекрыли дороги. В частности, в Умани — на улицах Островского, Горького и Европейской.

На дорогу Катеринополь-Вербовец в Катеринопольском районе произошло падение сразу семи деревьев.

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Еще одно дерево перекрыло движение на автодороге Львов-Кировоград-Знаменка.

Спасатели уже освободили все перекрытые дороги.

Кроме того, в Черкассах на улице Благовестной на проезжую часть сильным ветром завалило дерево. Под его веками оказался автомобиль Hyundai Getz.

Напомним, в прогнозе погоды на выходные синоптики обещают в Украине дожди и похолодание.