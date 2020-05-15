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Факти / Надзвичайні події

На трасі під Києвом ДТП із 15 авто – утворився 5-кілометровий затор

На Житомирській трасі під Києвом сталося одразу кілька різних масштабних аварій. Загалом зіткнулися 10 вантажівок і п’ять легкових автомобілей.

В результаті ДТП утворився 5-кілометровий затор.

Читайте: Негода на Черкащині: повалені дерева заблокували дороги

Раніше на автодорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв зіткнулися два атомобілі, у результаті чого загинуло двоє людей, одна травмована.

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