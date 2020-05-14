На автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев утром столкнулись два атомобиля, в результате чего погибли два человека, один травмирован.

— 14 апреля в 7.45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о ДТП на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев в пределах Вознесенского района, — отметили в ГСЧС.

По словам очевидцев, столкнулись легковые автомобили Volkswagen между селами Михайловка и Белоусовка.











Водителей насмерть зажало в авто: на Николаевщине столкнулись две легковушки / 3 фотографии

Спасатели выяснили, что конструктивными элементами транспортных средств зажаты тела погибших водителей обоих автомобилей и травмирован пассажир.

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Пострадавшего пассажира передали медикам, которые транспортировали мужчину в центральную районную больницу.

Недавно в Бердянске Запорожской области водитель автомобиля Daewoo Lanos выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen.

Погибли два и травмировались три человека.