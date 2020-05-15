Негода на Черкащині: повалені дерева заблокували дороги

Потужний циклон із дощем та сильним поривчастим вітром, який пройшовся Черкаською областю 14 травня, повалив 12 дерев.

У кількох місцям повалені дереви перекрили дороги. Зокрема, в Умані – на вулицях Островського, Горького та Європейській.

На дорогу Катеринопіль-Вербівець у Катеринопільському районі сталося падіння одразу семи дерев.

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Ще одне дерево перекрило рух на автошляху Львів-Кіровоград-Знам’янка.

Рятувальники вже звільнили усі перекриті дороги.

Окрім того, у Черкасах на вулиці Благовісній на проїжджу частину сильним вітром завалило дерево. Під його гілками опинився автомобіль Hyundai Getz.

Нагадаємо, у прогнозі погоди на вихідні синоптики обіцяють в Україні дощі та похолодання.