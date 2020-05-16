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Факты / Происшествия

В ДТП на Хмельнитчине погиб мужчина — еще двое в реанимации

В Хмельницкой области водитель автомобиля Фиат Скудо выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ВАЗ 2104.

В результате происшествия от травм погиб 53-летний водитель ВАЗа, житель села Постоловка.

46-летнюю женщину и водителя Фиат Скудо госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелыми травмами.

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По данному факту водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Сейчас выясняются все детали ДТП.

К слову, в Ивано-Франковске 15 мая произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и машины скорой помощи.

Источник: Нацполиция

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