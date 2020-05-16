В ДТП на Хмельниччині загинув чоловік – ще дві людини в реанімації

На Хмельниччині водій автомобіля Фіат Скудо виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з ВАЗ 2104.

В результаті пригоди від травм загинув 53-річний водій ВАЗу, житель села Постолівка.

46-річну жінку та водія Фіат Скудо госпіталізували до реанімаційного відділення з важкими травмами.

Читайте: У ДТП на трасі Київ-Чоп загинули 2 людини, одна в лікарні

За даним фактом водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Наразі з’ясовуються всі деталі ДТП.

До речі, в Івано-Франківську 15 травня сталася ДТП за участю легковика Volkswagen та машини швидкої допомоги.