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Факти / Надзвичайні події

В ДТП на Хмельниччині загинув чоловік – ще дві людини в реанімації

На Хмельниччині водій автомобіля Фіат Скудо виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з ВАЗ 2104.

В результаті пригоди від травм загинув 53-річний водій ВАЗу, житель села Постолівка.

46-річну жінку та водія Фіат Скудо госпіталізували до реанімаційного відділення з важкими травмами.

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За даним фактом водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Наразі з’ясовуються всі деталі ДТП.

До речі, в Івано-Франківську 15 травня сталася ДТП за участю легковика Volkswagen та машини швидкої допомоги.

Джерело: Нацполіція

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