Под Киевом ВАЗ влетел в дерево, три человека погибли

В ночь с 16 на 17 мая под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

В селе Пороскотень Киевской области ВАЗ на скорости влетел в дерево.

— В результате происшествия погибли три человека — водитель и двое пассажиров 1996 по 1997 годов рождения, — сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Кроме того, еще две пассажирки 1996 и 1997 годов рождения получили травмы, их госпитализировали в Бородянскую центральную больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают причины аварии.

Напомним, 15 мая в Ивано-Франковске произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и машины скорой помощи. Автомобиль ударил машину скорой и перебросил ее на крышу.