Під Києвом ВАЗ влетів у дерево, троє людей загинули

У ніч з 16 на 17 травня під Києвом сталася дорожно-транспортна пригода, у результаті якої загинули три людини.
У селі Пороскотень Київської області ВАЗ на швидкості влетів у дерево.
– У результаті пригоди загинуло троє осіб – водій та двоє пасажирів 1996 та 1997 років народження, – повідомили у прес-службі ДСНС.
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Крім того, ще дві пасажирки 1996 та 1997 років народження отримали травми, їх госпіталізували до Бородянської центральної лікарні.
Наразі правохоронці встановлюють причини аварії.
Нагадаємо, 15 травня у Івано-Франківську сталася ДТП за участю легковика Volkswagen та машини швидкої допомоги. Автомобіль вдарив машину швидкої та перекинув її на дах.