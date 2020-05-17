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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом ВАЗ влетів у дерево, троє людей загинули

У ніч з 16 на 17 травня під Києвом сталася дорожно-транспортна пригода, у результаті якої загинули три людини.

У селі Пороскотень Київської області ВАЗ на швидкості влетів у дерево.

– У результаті пригоди загинуло троє осіб – водій та двоє пасажирів 1996 та 1997 років народження, – повідомили у прес-службі ДСНС.

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Крім того, ще дві пасажирки 1996 та 1997 років народження отримали травми, їх госпіталізували до Бородянської центральної лікарні.

Наразі правохоронці встановлюють причини аварії.

Під Києвом ВАЗ влетів у дерево, троє людей загинули

Нагадаємо, 15 травня у Івано-Франківську сталася ДТП за участю легковика Volkswagen та машини швидкої допомоги. Автомобіль вдарив машину швидкої та перекинув її на дах.

Джерело: ДСНС

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