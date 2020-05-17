В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка на территории психбольницы

17 мая в Днепре на территории областной психиатрической больницы патрульные нашли труп 12-летнего мальчика.

Ребенок пропал накануне вечером, когда возвращался домой с прогулки.

По словам его бабушки, она разговаривала с мальчиком около 19.00 и он сказал, что идет через территорию психиатрической больницы, которая находится на улице Бехтерева. После этого внук на связь не выходил.

Во время осмотра территории полицейские обнаружили там бездомного, который рассказал, что слышал детский крик из заброшенного здания.

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Рядом со зданием патрульные нашли самодельное строение, в котором лежал пожилой мужчина. На его лице была кровь. Правоохранители заметили кучу тряпья, набросанного на кровати и продолжили осмотр. Под тряпками лежало обнаженное тело ребенка.

65-летнего мужчину немедленно задержали.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в городе Малин Житомирской области замучили до смерти 83-летнюю женщину. Ее тело нашла в постели соседка. Женщина погибла от травм, полученных в результате избиения.