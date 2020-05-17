У Дніпрі літній чоловік убив 12-річну дитину на території психлікарні

17 травня в Дніпрі на території обласної психіатричної лікарні патрульні знайшли труп 12-річного хлопчика.

Дитина зникла напередодні ввечері, коли поверталася додому з прогулянки.

За словами бабусі, вона розмовляла з хлопчиком близько 19.00 і він сказав, що йде через територію психіатричної лікарні, яка знаходиться на вулиці Бехтерева. Після цього онук на зв’язок не виходив.

Читайте: Зробив зауваження щодо паркування авто: в Одесі побили 72-річного чоловіка

Під час огляду території поліцейські виявили там безхатченка, який розповів, що чув дитячий крик з покинутої будівлі.

Поруч з будівлею патрульні знайшли саморобну будову, в якій лежав літній чоловік. На його обличчі була кров. Правоохоронці помітили купу ганчір’я, накиданого на ліжку і продовжили огляд. Під ганчірками лежало оголене тіло дитини.

65-річного чоловіка негайно затримали.

Поліція з’ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, у місті Малин Житомирської області закатували до смерті 83-річну жінку. Її тіло знайшла в ліжку сусідка. Жінка загинула від травм, отриманих в результаті побиття.