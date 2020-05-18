Иностранец пытался с помощью взятки пустить в Украину два автобуса из РФ

На границе задержали мужчину, который за взятку хотел переправить два автобуса иностранцев из России в Украину в обход карантинных ограничений.

Злоумышленником оказался иностранец с двойным гражданством — Молдовы и РФ, лейтенант Вооруженных сил России.

Задержание взяточника проводила Военная прокуратура Центрального гарнизона Украины.

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На пункте пропуска Могилев-Подольский — Отач он пытался дать взятку работнику ГПСУ в размере 50 тыс. рублей для пересечения границы Украины двух автобусов с иностранцами вопреки действующих ограничительных мер по распространению коронавируса.

16 мая суд избрал меру пресечения и посадил злоумышленника под стражу.

Гражданину России вынесли обвинение по ст. 369 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов или ограничение свободы от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее Факты ICTV писали, что в Хмельницкой области заместитель генерального директора госпредприятия требовал у предпринимателя взятку за выдачу сертификата на производство антисептика.

Источник: Военная прокуратура Центрального региона Украины