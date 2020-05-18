Обрушения стены многоэтажки в Одессе: назвали предварительную причину

Причиной обвала стены жилого дома в Одессе мог стать оползень.
Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех.
Оползень могли спровоцировать строительные работы, которые шли на стройплощадке возле дома.
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— Дом был небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести оползень. На стройплощадке был незамкнутый экскаватор, но работник отсутствовал, — сообщил Бех.
На данный момент существует угроза полного обрушения дома.
Как писали Факты ICTV, обрушение стены дома в Одессе произошло 18 мая днем. В результате происшествия было заблокировано движение троллейбуса №2.