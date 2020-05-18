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Факты / Украина

В Одессе частично обрушилась стена 4-этажки, под завалами могут быть люди

В Одессе частично обрушилась стена четырехэтажного жилого дома.

Обрушение по адресу ул. Торговая, 10 произошло около 16.25.

Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций.

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Из дома вывели 8 жителей.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

  • Обрушение стены многоэтажки в Одессе: спасатели ищут возможных пострадавших
  • Обрушение стены многоэтажки в Одессе: спасатели ищут возможных пострадавших
  • Обрушение стены многоэтажки в Одессе: спасатели ищут возможных пострадавших
  • Обрушение стены многоэтажки в Одессе: спасатели ищут возможных пострадавших
  • Обрушение стены многоэтажки в Одессе: спасатели ищут возможных пострадавших
  • Обрушение стены многоэтажки в Одессе: спасатели ищут возможных пострадавших
В Одессе частично обрушилась стена 4-этажки, под завалами могут быть люди / 3 фотографии

Как сообщалось, обрушение кинотеатра в Виноградове на Закарпатье произошло 14 мая во время того, когда там происходили демонтажные работы.

Фото: Думская

Источник: ГСЧС

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