Обрушение стены многоэтажки в Одессе: спасатели ищут возможных пострадавших

В Одессе частично обрушилась стена четырехэтажного жилого дома.

Обрушение по адресу ул. Торговая, 10 произошло около 16.25.

Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций.

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Из дома вывели 8 жителей.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.











В Одессе частично обрушилась стена 4-этажки, под завалами могут быть люди / 3 фотографии

Как сообщалось, обрушение кинотеатра в Виноградове на Закарпатье произошло 14 мая во время того, когда там происходили демонтажные работы.

Фото: Думская