Обрушение стены многоэтажки в Одессе: спасатели ищут возможных пострадавших

В Одессе частично обрушилась стена четырехэтажного жилого дома.
Обрушение по адресу ул. Торговая, 10 произошло около 16.25.
Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций.
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Из дома вывели 8 жителей.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
В Одессе частично обрушилась стена 4-этажки, под завалами могут быть люди / 3 фотографии
Как сообщалось, обрушение кинотеатра в Виноградове на Закарпатье произошло 14 мая во время того, когда там происходили демонтажные работы.
Фото: Думская